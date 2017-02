Secom- VG

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio de nota, garantiu que são fornecidas mensalmente todas as informações relacionadas aos recursos recebidos do governo Federal, por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), aplicados no município.

A nota rebate o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) que tem como objetivo apurar se a Prefeitura tem disponibilizado os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos do Fundeb aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (Cacs).

De acordo com a Prefeitura, a possível existência de divergência entre a prestação ou não destas informações não é de conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer de Várzea Grande (SMECEL) que, no entanto, se compromete em providenciar os levantamentos necessários quanto às remessas legais destas informações.

A nota afirma ainda que a Procuradoria Geral do município está tomando ciência das decisões do MPF, e também para adotar as devidas providências caso seja constatada a falha por parte SMECEL, e assim reparar o erro.

“A Secretaria de Comunicação Social de Várzea Grande informa ainda que por decisão superior, toda e qualquer informação pública deve ser oferecida sem qualquer tipo de embaraço pelos órgãos públicos municipais como forma de prestação de contas por parte da Administração Pública que é gerenciadora dos recursos públicos que devem ser aplicados em prol do município e de sua gente”, diz trecho da nota.

Além disso, o município afirma ainda está aplicando corretamente os recursos públicos no setor da Educação, bem como está disponibilizando anualmente, valores acima do percentual de 25%, estabelecido pela Legislação Constitucional.

Veja nota na íntegra:

A Secretaria de Comunicação Social de Várzea Grande, em relação a release publicado pelo Ministério Público Federal – MPF, sobre a coleta de informações para subsidiar possível Inquérito Civil para apurar se o município de Várzea Grande tem disponibilizado os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (Cacs) do Fundeb informa:

Todos os meses são prestadas as informações necessárias dos recursos públicos relativos a Educação Municipal;

A possível existência de divergência entre a prestação ou não destas informações não é de conhecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer de Várzea Grande que, no entanto, se compromete em providenciar os levantamentos necessários quanto às remessas legais destas informações;

A Procuradoria Geral do Município de Várzea Grande foi acionada para tomar ciência das decisões do Ministério Público Federal e quais as providências que serão adotadas para eventualmente, se constatada a falha por parte da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer reparar o referido erro;

A Secretaria de Comunicação Social de Várzea Grande informa ainda que por decisão superior, toda e qualquer informação pública deve ser oferecida sem qualquer tipo de embaraço pelos órgãos públicos municipais como forma de prestação de contas por parte da Administração Pública que é gerenciadora dos recursos públicos que devem ser aplicados em prol do município e de sua gente.

Reafirma ainda não apenas a correta aplicação dos recursos públicos, bem como, o fato de estar disponibilizando anualmente, valores acima do percentual de 25%, estabelecido pela Legislação Constitucional para ser aplicado na política educacional de Várzea Grande.