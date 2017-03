VG Notícias Vendedores ambulantes Terminal André Maggi

A Prefeitura de Várzea Grande notificou na última segunda-feira (13.03) os vendedores ambulantes do Terminal André Maggi e concedeu prazo de 30 dias para que eles deixem de vender produtos no local.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, a notificação está relacionada à recomendação do Ministério Público Estadual (MPE) em realizar a efetiva desobstrução dos bens públicos indevidamente ocupados por particulares, instalados dentro do Terminal André Maggi, e também aqueles que estão ocupando a via pública em frente ao local, e com isso impedindo a livre locomoção de pedestres.

“Estamos cumprindo a recomendação da promotora Maria Fernanda. Os ambulantes perderam um recurso na Justiça, e com isso são obrigados a deixar o local. A promotora nos recomendou apenas que fosse cumprida a decisão judicial, e isso que realizamos. Nós os notificamos, e concedemos prazo de 30 dias para os mesmos deixarem o local”, explicou Gomes.

Com a notificação, a previsão é que os ambulantes comecem a desmontar as barracas instaladas nas calçadas, ao lado do Terminal, nos próximos dias.

Vale lembrar que uma vistoria elaborada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana detectou que inúmeros vendedores ambulantes se instalaram no Terminal André Maggi, especialmente entre as plataformas de embarque e desembarque, fato que tem gerado transtornos, sendo que essas barracas ocupam espaços que deveriam estar disponíveis aos usuários, fomentando o tumulto e a aglomeração de pessoas.

Além disso, ambulantes estão ocupando com construções em alvenaria que ficam em frente ao Terminal, para vender produtos alimentícios.