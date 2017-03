VG Notícias

A Prefeitura de Várzea Grande contratou duas empresas, por meio de adesão de Ata de Registro de Preços da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, para aquisição de aparelhos de ares-condicionados.

De acordo com os Avisos de Adesão, publicado na edição desta quarta-feira (15.03) no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), as empresas Wanda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório (com sede em Tangará da Serra), e a Stilus Máquinas e Equipamentos para Escritório (com sede em Cuiabá), fornecerão os mobiliários ao município.

Conforme a publicação, a empresa Stilus Máquinas receberá R$ 791.387,79 mil pelo fornecimento dos aparelhos, enquanto que a Wanda receberá R$ 698.949,85 mil.

Segundo registro empresarial, a Wanda Comércio tem como sócios: Talita Suelen Carbonera (sócio-administrador), e Nicolas Carbonera (sócio).

A empresa tem como sócios proprietários Cleber Luiz de Conto e Hitler Sansão Sobrinho.