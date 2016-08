Secom/VG

A Prefeitura de Várzea Grande publicou nesta terça-feira (30.08), no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), uma lista convocando 88 candidatos suplentes com vistas a ocuparem unidades habitacionais do residencial São Benedito – Etapas 1, 2 e 3, do programa Minha, Casa Minha Vida.

De acordo com a publicação, os candidatos convocados devem comparecer a partir da próxima sexta-feira (02.09) na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Econômico e Turismo de Várzea Grande, localizada avenida Castelo Branco nº 1.530, bairro Água Limpa, com as cópias coloridas e legíveis dos seguintes documentos: RG e CPF, certidão de nascimento, laudo médico atualizado com o número da CID, se casado apresentar certidão de casamento, se divorciado apresentar certidão de divórcio com averbação, se viúvo (a) apresentar certidão de casamento e a certidão de óbito, certidão de nascimentos dos filhos menores (se houver), comprovante de residência e NIS atualizado, devendo apresentar, também, os documentos originais.

Veja abaixo a lista dos candidatos convocados.