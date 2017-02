O contrato com a Construtora Agrienge Ltda - empresa responsável pelas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I) de Várzea Grande -, recebeu aditivo de R$ 52 mil por parte da Prefeitura Municipal. O termo de aditivo contratual foi publicado no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) que circula nesta sexta-feira (24.02).

Contratada em dezembro de 2015, a construtora é responsável pela execução da obra de implantação da pavimentação, drenagem, sinalização e sistema de esgotamento sanitário dos bairros Jardim Ikarai e Frutal de Minas da sub-bacia 02 , obras do PAC I.

O valor do aditivo concedido é de R$ 52.362.88 mil, porém, a publicação não cita os motivos que levaram a Prefeitura a conceder o reajuste de preço.

O valor global do contrato é de R$ 9.910.527,86 milhões. A vigência contratual encerra em 15 de setembro deste ano.