A Prefeitura de Várzea Grande concedeu aditivo contratual para a empresa Construtora Material Forte Incorporadora, responsável pela reforma do Pronto-Socorro Municipal, que está prevista para ser concluída em março de 2017.

De acordo com o termo de aditivo contratual, publicado nesta quinta-feira (24.11) no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a empresa recebeu um aditivo contratual de R$ 166.749,83. Além disso, o contrato foi prorrogado por mais de 12 meses.

A Construtora Material Forte Incorporadora, com sede em Juína (a 737 km de Cuiabá) foi a empresa vencedora do processo licitatório celebrado no mês de dezembro de 2014, no valor de R$ 1.686,852,40, voltado a reforma e ampliação da porta de entrada e reforma com adequação de ambiência do setor obstétrico do Pronto-Socorro Municipal, com fornecimento de material.

O contrato foi assinado em janeiro de 2015 com previsão de encerramento em janeiro de 2018. O valor final do contrato está previsto em R$ 3.039.269,26 milhões.

A obra que foi iniciada em julho de 2015, e segundo o diretor-geral do Pronto-Socorro, Ney Provenzano, até o momento já foram entregues as Alas A, B e C, que juntas, dispõem de 95 leitos da unidade hospitalar. Atualmente estão sendo executadas reforma da porta de entrada da unidade com previsão de ser concluída em no máximo dois meses.