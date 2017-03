VG Notícias

A Prefeitura de Várzea Grande concedeu aditivo de R$ 86 mil no contrato com a empresa Clinica dos Olhos para realizar exames oftalmológicos na rede municipal e no Pronto-Socorro da cidade.

O termo de aditivo foi publicado na edição desta sexta-feira (10.03) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM).

A empresa Clínica e Microcirurgia de Olhos Ltda, tem um contrato, cujo valor global é de R$ 2.203.093,36 milhões, para prestar serviços de oftalmologia para atender a rede ambulatorial municipal, e urgência e emergência dentro do Pronto-Socorro.

Segundo o contrato, a empresa presta os seguintes serviços na rede ambulatorial municipal: consultas oftalmológicos – incluso tonometria, guinoscopia, fundoscopia, alto refração; ultrassonografia de globo ocular; consulta para diagnóstico/reavaliação de glaucoma; consulta com retinólogo; consulta de oftalmopediatra; mapeamento de retina; biopsia de pálpebra; exérese de tumor de conjuntiva; exérese de calázio e outras pequenas lesões da pálpebra e supercílios; teste do reflexo vermelho; consulta especializada de estrabismo; consulta especializada de córnea, entre outros.

Além disso, a Clinica dos Olhos realiza os seguintes exames no Pronto-Socorro: sutura de pálpebra; reconstituição de cavidade orbitária; sutura de conjuntiva; retirada de corpo estranho córnea; retirada de corpo estranho da câmara anterior; reconstrução da câmara anterior do olho; sutura de córnea e outros referentes à córnea; visita em UTI; triagem de retinopatia de prematuridade para RN em leito de UTI; atendimento de urgência e emergência a pacientes encaminhados pelo Pronto-Socorro (atendimento 24 horas).

O contrato da empresa com o município foi assinado em 07 de junho de 2016 com vencimento em 07 de junho deste ano.