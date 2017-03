Secom/VG escola Paulo Freire reformada

A Prefeitura de Várzea Grande concedeu aditivo de R$ 1,2 milhão ao contrato com a empresa Traço Arquitetura, com sede em Várzea Grande e de propriedade do arquiteto Iberê Borges Rondon, referente à reforma e ampliações de escolas no município.

De acordo com o ato de aditivo, publicado na edição desta terça-feira (07.03) no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a empresa recebeu reajuste de preço nos serviços executados na reforma das escolas Tenente Abílio da Silva Moraes (bairro 15 de maio), Paulo Freire (Jardim Glória I), Aristides Pompeo de Campos (bairro Cidade de Deus), Benedita Bernadina Curvo (bairro Nova Ipê).

Segundo a publicação, na reforma na escola Tenente Abílio foi acrescido um reajuste de R$ 387.230,78 mil passando o valor final da obra para R$ 1.175.865,78 milhão. Na Paulo Freire o reajuste foi de R$ 464.853,72 mil tendo assim a obra seu valor final de R$ 1.394.641,21 milhão.

Na obra da escola Aristides Pompeo de Campos foi reajustado em R$ 191.828,16 mil. Com esse aditivo, a obra tem seu valor final em R$ 1.229.270,83 milhão.

Já em relação à obra da escola Benedita Bernadina foi reajustada o valor do serviço em R$ 195.898,73 mil, passando o valor final da obra para R$ 1.082.177,21milhão.

Em entrevista ao VG Notícias, o secretário de Comunicação do município, Marcos Lemos, disse que os reajustes estão relacionados às reformas complementares que não estavam inseridas inicialmente no cronograma das obras, mas que tiveram que ser executadas no decorrer do serviço prestado pela empresa.

“São serviços que não estavam previstos, mas tiveram que ser executados para finalizar as obras, por isso que teve esse reajuste. As obras já foram entregues, e todas as escolas estão reformadas e sem problemas estruturais”, declarou o gestor.