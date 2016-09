Ilustração

A Prefeitura de Várzea Grande abriu licitação para contratar empresa voltada para executar obras de coberturas de quadras escolares pequenas e construção de quadra poliesportiva no município.

De acordo com o edital da Concorrência Pública (06/2016), disponível no portal da Prefeitura, será realizado no dia 19 de setembro o certame do tipo “menor preço por lote” sob o regime de execução indireta de empreitada por preço global. As obras serão executadas de acordo com projetos padronizados Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Segundo a publicação, a empresa contratada irá realizar a cobertura da quadra das escolas Emanuel Benedito de Arruda, localizado no bairro Santa Maria; e da Profª Maria das Graças Pinto, localizada no bairro Jardim Gloria II. O valor orçado para execução de cada obra é de R$ 188.490,43 mil.

Além disso, a construtora ficará responsável pela construção de quadra poliesportiva com vestiário, padrão FNDE, na avenida Principal do bairro Eliane Gomes. A obra está orçada em R$ 655.236,43 mil.

Conforme o edital, o valor total estimado para execução das três obras é de R$ 1.032.217,29 milhão.

Os prazos de vigências dos contratos serão de seis meses para as obras nas quadras escolares, e de 12 meses para construção da quadra poliesportiva.

Já os prazos estabelecidos para fins de execução do serviço são cinco meses para execução das obras nas escolas, e de nove meses para construção da quadra poliesportiva com vestiário.