VG Notícias Prefeita de VG decreta ponto facultativo na próxima segunda (24)

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), decreta decreta ponto facultativo na próxima segunda-feira (27.02), data que antecede o feriado de carnaval. O ato está em conformidade com o Decreto 71/2016, que estabelece feriados e pontos facultativos da municipalidade, se estendendo as autarquias e fundações públicas.

Os feriados e pontos facultativos estão definidos na legislação municipal, e não trazem prejuízos no cumprimento dos serviços considerados essenciais, haja vista que estes setores, como por exemplo, a Guarda Municipal, Serviços Públicos (coleta de lixo) e Defesa Municipal e Pronto Socorro Municipal estarão funcionando normalmente e em sistema de escalas.

O atendimento na Prefeitura Municipal volta na próxima quarta-feira (01.03) a partir das 13 horas.

- 28 de fevereiro (terça-feira) de carnaval – Feriado Municipal;

- 1º de março (quarta-feira) de cinzas – expedientes a partir das 13 horas;

- 14 de abril (sexta-feira) Paixão de Cristo – Feriado Religioso Municipal;

- 21 de abril (sexta-feira) Tiradentes – Feriado Nacional;

- 1° de maio (segunda-feira) Dia do trabalhador – Feriado Nacional;

- 15 de maio (segunda-feira) aniversário de Várzea Grande – Feriado

Municipal;

- 15 de junho (quinta-feira) Corpus Christi – Feriado Religioso Municipal;

- 07 de setembro (quinta-feira) Independência do Brasil – Feriado Nacional;

- 12 de outubro (quinta-feira) Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional;

- 28 de outubro (sábado) Dia do Servidor Público – Ponto Facultativo;

- 02 de novembro (quinta-feira) Finados – Feriado Nacional e Municipal;

- 15 de novembro (quarta-feira) Proclamação da República – Feriado

Nacional;

- 20 de novembro (segunda-feira) Consciência Negra – Feriado Estadual;

- 08 de dezembro (sexta-feira) Dia da Imaculada Conceição – Feriado

Religioso Municipal;

- 25 de dezembro (segunda-feira) Natal - Feriado Nacional;