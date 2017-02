Ilustração

A Prefeitura de Várzea Grande irá pagar mais de R$ 2 milhões para a locação de 14 veículos destinados ao transporte escolar da rede municipal de ensino.

Conforme consta na homologação do Pregão Eletrônico 92/2016, publicada na edição desta sexta (03.02) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a empresa contratada é a Eva Tur Transportes LTDA – ME, com sede em Várzea Grande. A empresa é de propriedade de Mario Celson Francisco Xavier, Luiz Gustavo Santos Xavier e Ana Luiza Santos Xavier.

Os veículos a serem locados são: uma van exclusivamente para transporte de até quatro cadeirantes, cinco ônibus urbano/rural para transporte escolar com capacidade mínima para 36 passageiros sentados e oito ônibus urbano/rural para transporte escolar com capacidade mínima para 44 passageiros sentados. Apenas os dois ônibus serão locados com motoristas.

O valor global do contrato é de R$ 2.004.600,00, pouco mais de R$ 167 mil ao mês.

Veja abaixo as rotas do transporte escolar:

Rota 01 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Jacarandá/Garcia Neto/Dante de Oliveira Benedita Bernardina – Total de alunos atendidos: 165;

Rota 02 – Ônibus com 44 lugares – Atende as Escolas: Novo Mundo (Ubaldo Monteiro / Milton Figueiredo), Wilson Sodré / Benedita Bernardina - Total de alunos atendidos: 333;

Rota 03 – Ônibus com 60 lugares – Atende as Escolas: Novo Mundo (Ubaldo Monteiro / Milton Figueiredo), Wilson Sodré / Benedita Bernardina - Total de alunos atendidos: 333;

Rota 04 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Bom Sucesso / Novo Mato Grosso – Total de alunos atendidos: 168;

Rota 05 – Ônibus com 36 lugares - Atende a Escola: Tenente Abílio da Silva Moraes – Total de alunos atendidos: 130;

Rota 06 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Canelas (Terezinha de Jesus / Ângela Jardim Botelho) – Total de alunos atendidos: 180;

Rota 07 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Carrapicho/ C. Operário / Dunga Rodrigues / Manoel Correa de Almeida / Apolônio Frutuoso da Silva – Total de alunos atendidos: 94;

Rota 08 – Ônibus com 60 lugares - Atende as Escolas: Carrapicho/ C. Operário / Dunga Rodrigues / Manoel Correa de Almeida / Apolônio Frutuoso da Silva / Sarita Baracat – Total de alunos atendidos:294;

Rota 09 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Passagem da Conceição – Total de alunos atendidos: 200;

Rota 10 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Parque do Lago (José Mendes Martins / Tenente Waldemiro Bertúlio / Dunga Rodrigues / Sarita Baracat) – Total de alunos atendidos: 294;

Rota 11 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Bom Sucesso (Maria Barbosa Martins) – Total de alunos atendidos: 130;

Rota 12 – Ônibus com 36 lugares - Atende as Escolas: Pai André / Praia Grande / Novo Mato Grosso – Total de alunos atendidos: 200;

Rota 13 – Ônibus com 36 lugares - Atende as Escolas: Pai André / Praia Grande / Novo Mato Grosso – Total de alunos atendidos: 200;

Rota 14 – Ônibus com 36 lugares - Atende as Escolas: Formigueiro / Faustino Antônio da Silva / Meta / Fernando Leite de Campos – total de alunos atendidos: 120;

Rota 15 – Ônibus com 36 lugares - Atende as Escolas: Formigueiro / Faustino Antônio da Silva / Meta / Fernando Leite de Campos – total de alunos atendidos: 120;

Rota Alternativa – Van Teto Alto com 04 lugares mais acompanhantes - Atende alunos cadeirantes / pais / rota alternativa / residência dos alunos.