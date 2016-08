Secom/VG

A Construtora Agrienge Ltda sagrou-se vencedora de um processo licitatório da Prefeitura de Várzea Grande, e por quase R$ 10 milhões irá executar obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I) no município.

De acordo com o resultado da Concorrência Pública 02/2016, publicado no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) que circula nesta quarta-feira (31.08), a construtora foi a vencedora do certame voltado a execução de obra de implantação da pavimentação, drenagem, sinalização e sistema de esgotamento sanitário dos bairros Jardim Ikarai e Frutal de Minas da sub-bacia 02 , obras do PAC I.

A empresa apresentou a proposta de R$ 9.910.527,86 milhões para prestar o serviço.

Segundo a publicação, apesar de ter declarada a Agrienge vencedora, a Comissão de Licitação abriu prazo recursal para que as empresas interessadas no certame possam apresentar recurso, no prazo de cinco dias úteis – conforme edital do certame.

Concorrência Pública 02/2016 - O certame prevê a implantação da pavimentação, drenagem, sinalização e sistema de esgotamento sanitário dos bairros Jardim Ikarai e Frutal de Minas, da Sub-bacia 02, PAC-I, compreendendo: canteiro de obras, pavimentação, drenagem, sinalização das vias, rede pública (esgoto), ramais condominiais (esgoto); estações elevatórias de esgoto; assim como fornecimento de parte do material e administração local.