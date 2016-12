ponte de madeira no bairro FIgueirinha

A Prefeitura de Várzea Grande abriu licitação para contratar empresa voltada a realizar construção e reforma de pontes de madeiras em bairros do município.

De acordo com o edital da Tomada de Preços 08/2016, será realizado no próximo dia 10 de janeiro, um processo licitatório no tipo “menor preço global por lote”, sob o regime de execução indireta de empreitada por preço global, para contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução de serviços de obras de artes especiais (O.A.E.) – para construção, reconstrução e reforma de pontes de madeiras.

Conforme a Prefeitura, a contratação se faz necessária visando à recomposição e estabilidade estrutural das pontes danificadas ou com deslocamentos superiores aos permitidos, além de restabelecer o tráfego sobre elas e promover a satisfação e o bem estar social.

“Sempre sinalizando o limite da capacidade de carga permitida para aquele local nos dois sentidos de direção da referida rodovia”, diz trecho extraído da justificativa.

Ainda segundo o edital, o valor estimado para a contratação é de R$ 540.724,41.

Local das Obras – Segundo o edital do processo licitatório serão executadas as seguintes obras: construção de ponte na rua Aroeira - bairro Mapim; reforma de ponte na rua Tarumã – bairro Jardim Glória II; construção de ponte na rua Poxoréo - bairro Jardim Alá.

Além destes locais estão previstos a reconstrução de ponte no Jardim Vitória Regia; reforma de ponte na rua Nortelandia - bairro Figueirinha divisa com Jardim Glória; reforma de ponte no bairro São Simão; reforma de quatro pontes na região do Assentamento Sadia III; e reconstrução de ponte na região da Chácaras Portal da Amazônia - região do Rio Pari.