A Prefeitura de Várzea Grande assinou um contrato, no valor de R$ 224.292,33 mil, com a empresa Almeida Construções e Serviços Ltda, para realização de reforma e reconstrução de pontes de madeiras em bairros do município.

A empresa foi vencedora do processo licitatório da Prefeitura Municipal que teve como objeto realização de obras e serviços de engenharia para a execução de serviços de obras de artes especiais (O.A.E.) – para construção, reconstrução e reforma de pontes de madeiras.

A Almeida Construções, de propriedade de Edvaldo Henrique de Almeida, irá reformar quatro pontes na região do Assentamento Sadia III; e reconstruir ponte na região da Chácara Portal da Amazônia - região do Rio Pari.

Conforme a Prefeitura, a contratação se faz necessária visando a recomposição e estabilidade estrutural das pontes danificadas ou com deslocamentos superiores aos permitidos, além de restabelecer o tráfego sobre elas e promover a satisfação e o bem estar social.