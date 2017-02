VG Notícias Policlínica do Cristo é fechada para reforma

A Policlínica do Cristo Rei está temporariamente a partir desta quinta-feira (02.02) desativada até que obras emergenciais sejam realizadas e a reforma total do prédio seja executada assim como aconteceu em outras três outras unidades de saúde de Várzea Grande.

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande está realocando os profissionais da área médica e de enfermagem para outras unidades públicas, como a Policlínica do Parque do Lago, totalmente reformada em 2016, a Policlínica do Unipark ou para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA IPASE.

Outra opção que está sendo tratada é da transferência dos atendimentos da referida unidade de saúde para parceiros da administração municipal, como a Igreja Batista Nacional, Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI ou ainda para uma escola estadual ou municipal nas redondezas do Grande Cristo Rei.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Soares, frisa que a precariedade, principalmente do telhado da Policlínica do Cristo Rei, unidade que existe há mais de 20 anos, levou a tomada de decisão pela paralisação dos atendimentos médicos até que sejam realizadas obras emergenciais e posteriormente a reforma geral da unidade.

“Desde 2015 já estava sendo programada a reforma da Policlínica do Cristo Rei, assim como aconteceu com as unidades do Parque do Lago, do 24 de Dezembro e do Marajoara”, disse Luiz Soares apontando para um investimento em obras físicas da ordem de R$ 300 mil fora o custo de novos equipamentos e mobiliário.

O titular da Saúde assinalou ainda que a reforma geral da Policlínica do Cristo Rei faz parte de uma programação da administração municipal de recuperação de todas as unidades de saúde, além da construção de novas unidades, como a UPA do Cristo do Rei.

“A preferência era pela construção da UPA Cristo Rei, que é uma estrutura mais moderna, eficiente e que realiza atendimentos de urgência e emergência, além de funcionar 24 horas e pelo Sistema SUS. Mas diante da incapacidade da Policlínica do Cristo Rei em manter os atendimentos e pelo fato de parte do telhado ter cedido, optamos pela paralisação imediata dos atendimentos e a consequente reforma total do prédio ainda em 2017”, explicou Luiz Soares.