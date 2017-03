VG Notícias

Servidores públicos de Várzea Grande em denúncia encaminhada ao VG Notícias, relatam o cancelamento do plano de saúde, vinculado a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande (Aspomvag), junto à Unimed, sem prévio aviso.

De acordo com Orlene Fortaleza de Morais, que é pensionista da Prefeitura de Várzea Grande, o plano de saúde foi cancelado no último dia 28 de fevereiro, sem que o servidor vinculado ao plano fosse avisado da suspensão do serviço.

“O plano de saúde foi feito pela Aspomvag. A conta vinha direto na minha casa, como se fosse um plano normal. Eu precisei hoje de ir ao médico e não tem mais plano de saúde. Como não tem plano de saúde, se eu pago rigorosamente em dia as mensalidades do plano? Aí descobri que a Aspomvag não renovou o contrato com a Unimed. Todos os funcionários municipais de Várzea Grande não têm mais plano de saúde, e ninguém foi informado” relatou Orlene.

Segundo ela, a Unimed disse que tentou renovar o contrato do plano de saúde, mas que os responsáveis (Aspomvag) não procuraram à operadora e por isso o mesmo foi encerrado. Morais disse ainda que pagou R$ 1 mil para garantir a carência do plano de saúde, e assim ser atendida.

“É uma irresponsabilidade da Aspomvag ou da Prefeitura, não sei quem foi o responsável pela contratação do plano e ter deixado isso acontecer. Quem paga conta agora é o servidor público que fica sem plano de saúde”, declarou a pensionista.

Outro Lado – Em entrevista ao VG Notícias, o presidente da Aspomvag, Zoel Paes de Arruda, disse que a Associação não é a responsável pelo plano de saúde dos servidores municipais.

Paes explicou que há 15 anos a Aspomvag tentou fazer um plano de saúde para os servidores junto à Unimed, mas que para isso precisava que mais de 300 servidores se inscrevessem no plano.

“Nós não conseguimos esse número, e por isso não realizamos a contratação do plano. Na época, intermediamos a contratação de dois planos de saúde, o Plus que tinha inserido 18 servidores, e a Co-participação com 12 servidores. O Plus ficou vinculado por três anos, e depois foi cancelado, ficando apenas a Co-participação”, relatou.

Segundo ele, as mensalidades eram pagas pelos servidores por meio de boletos enviados a casa dos mesmos, sem que descontasse qualquer valor por parte da Aspomvag.

“Nós apenas nos mantemos sempre a disposição para auxiliar o servidor público no caso de algum problema com o plano. Quero deixar claro que não contratamos o plano, mas qualquer servidor que precisar de auxílio referente a esse assunto estamos à disposição”, informou Zoel.

A Aspomvag fica localizada na avenida principal do bairro Bonsucesso. O telefone para contato é o 99988-7015 falar com Zoel Paes.

Prefeitura de VG – Em entrevista ao VG Notícias, o secretário de Comunicação do município, Marcos Lemos, disse que a Prefeitura de Várzea Grande não tinha em vigência nenhum plano de saúde com Unimed voltado aos servidores públicos.

“Temos conhecimento que em 2010 foi criado um plano de saúde nesse sentido, mas que foi cancelado em 2011. Na época isso ocorreu porque o Tribunal de Contas do Estado disse que não poderia a Prefeitura gastar dinheiro público com plano de saúde particular, sendo que existe o SUS”, explicou.

Lemos declarou que servidores municipais tinham plano de saúde junto à operadora, mas com relação comercial direto com a empresa sem passar pela Prefeitura. “As Secretariais devem fazer uma reunião nos próximos dias para tentar uma intermediação junto a Unimed e fazer um plano de saúde para os servidores, e que os valores sejam descontado na folha. Mas, será os servidores e a empresa. As Secretarias só irão intermediar a negociação do plano de saúde”, finalizou o gestor.

Unimed – A reportagem do VG Notícias entrou em contato com o departamento de marketing da Unimed, que ficou de encaminhar uma nota se manifestando sobre o caso. Porém, até o fechamento da matéria nenhuma nota foi encaminhada.