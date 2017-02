VG Notícias

Para não paralisar obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Várzea Grande, a Prefeitura de Várzea Grande irá contratar empresas de São Paulo para fornecimento de material.

De acordo com a adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico 64/2016, publicada essa semana, as empresas Aquamec Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda, e Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda irão fornecer material para serem usados na obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-bacia 02, que estão em execução no município. A obra faz parte do PAC.

Segundo a publicação, Aquamec Indústria, com sede na cidade Itu - São Paulo, irá fornecer material como: aço carbono e aço inox, desarenador mecanizado e material em fibra de vidro, pelo valor de R$ 670.650,00 mil.

Já a empresa Bermad Brasil Indústria, com sede em Guarulhos – São Paulo, fornecerá PVC para rede coletora ao custo de R$ 19.700,00 mil.

Vale lembrar que a contratação é necessária para que não sejam suspensas as obras do PAC no município como ocorreu há um ano, em fevereiro de 2016. Na época, a Prefeitura cancelou as obras de pavimentação, drenagem e esgotamento sanitário por falta de materiais para execução dos trabalhos.