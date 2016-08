VG Notícias

A Prefeitura de Várzea Grande, publicou na edição desta quinta-feira (01.09) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a ordem de serviço (14/2016), para reforma e ampliação Ginásio Poliesportivo “Júlio Domingos de Campos – Fiotão”.

Com a ordem publicada, a empresa Lotufo Engenharia e Construções Ltda, fica autorizada dar início as obras do Fiotão, adequando suas dimensões da quadra às dimensões oficiais, com aumento da capacidade de torcedores e a inclusão de novos espaços para múltiplas atividades, como administrativas, cursos diversos, danças folclóricas, exposições de artesanatos local, e um pequeno palco para apresentações artísticas diversas, aumentando sua área construída para um total de 3.135,92 m², conforme projeto e planilhas.

O valor total da obra é de R$ 5.565.300,98 (milhões). O período para execução será de 270 dias, a contar do recebimento da ordem de serviço.

Do valor a ser gasto com a reforma e ampliação do Fiotão, R$ 2.273.047,30 milhões são de emendas destinadas pelo deputado estadual, Gilmar Fabris (PSD), o restante são recursos próprios da Prefeitura de Várzea Grande.