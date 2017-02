A Prefeitura de Várzea Grande publicou nesta sexta-feira (17.02), no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), o processo licitatório para contratar empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento Porte I no grande Cristo Rei.

De acordo com o edital da Concorrência Pública 01/2017, o certame será realizado no dia 23 de março, na forma Concorrência Pública do tipo “menor preço global” sob o regime de execução indireta de empreitada por preço global.

Conforme o edital, a construção da unidade de saúde está orçada em R$ 3.230.702,49 milhões, sendo que deste valor R$ 2,2 milhões serão oriundos de recursos do governo Federal, e R$ 1.030,702, 49 milhão em contrapartida da Prefeitura.

A UPA do Cristo Rei está previsto para ser edificada na avenida Dom Orlando Chaves, esquina com avenida H-1, Loteamento Cristo Rei.

O prazo para de execução dos serviços será de 12 meses, contados da data de emissão da ordem de início de serviços. A vigência do contratado, com a empresa que vencer o certame, será pelo prazo de 12 meses.

Atendimento e serviço – Segundo o edital do certame, a UPA do Cristo Rei terá seu funcionamento interrupto durante todos os dias da semana e 24 horas por dia, incluindo feriados e pontos facultativos.

O documento aponta que a unidade irá abranger a população de 54 bairros/loteamentos, os quais correspondem a mais de 100mil habitantes, cerca de 40% da população de acordo com a estimativa populacional (IBGE - 2010). “O município irá combater diretamente o déficit do serviço ofertado na rede e naquela região”, diz trecho extraído do edital.

A construção será realizada em conformidade a resolução da Vigilância Sanitária, sendo pleiteadas pelos seguintes ambientes: recepção, arquivo médico, classificação, duas salas de exame individualizado, DML, fratura, aplicação de medicamentos, coleta, suturas/curativos, eletrocardiologia, laboratório de processamento, exames radiologia, urgência e emergência, guarda temporária cadáver, área destina a embarque e desembarque, farmácia, utilidades, armazenagem de materiais, guarda e preparo, almoxarifado, plantão feminino, plantão masculino, refeitório funcionários, copa, sala de reuniões, direção, administrativo, sala de observação, posto de enfermagem, quarto de isolamento, Wc´s masculino e feminino.