Divulgação

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, deu início na última sexta-feira (18.11) à vistoria de praças que estão passando por reforma e revitalização. Nesse momento duas delas, de um total de 12, estão em plena obra. A praça Nhana Santa, na rua Fenelon Müller, no Centro e a praça central do Jardim Imperial são as primeiras que serão entregues à população.

O projeto de ‘Revitalização e modernização de Praças Públicas’ traz aos espaços melhorias como a instalação de bancos, limpeza, pintura e paisagismo. A meta é a de executar os serviços de revitalização de mais dez praças dos bairros Santa Izabel, Dom Bosco, Jardim Glória II, Jardim Imperador (duas praças), Construmat, Dom Orlando Chaves I e II e outras duas a definir junto com a população.

Como pontua a prefeita, as praças são lugares onde os moradores interagem, criam vínculos e proporciona o lazer às famílias das comunidades. “Por muito tempo as praças ficaram abandonadas. O objetivo da nossa gestão é melhorar estes espaços públicos, modernizar e ainda levar serviços de limpeza, iluminação adequada, dando assim a cidade uma arquitetura visual a esses logradouros públicos. Além disso, queremos que as praças se tornem pontos de manifestação e difusão da nossa cultura”.

A prefeita conta ainda que os projetos foram estabelecidos após visitas às praças realizadas junto às próprias comunidades. “Nessas visitas in loco verificamos a importância de realizar serviços contínuos de recuperação e revitalização destes locais. A meta é levar o projeto de revitalização a todas as praças existentes na cidade. Acredito que recuperar um espaço público é oferecer mais qualidade de vida e maior segurança aos bairros”, enfatizou a prefeita.

O secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, explica ainda que o Projeto de Revitalização com reforma geral, troca de pavimentos, instalação de academia ao ar livre, acessibilidade com instalação de rampas para portadores de necessidades especiais irão de fato dar outra ambientação aos espaços, bem como à vizinhança. “A Praça Nhana Santa, aqui no Centro, por exemplo, ficará totalmente diferente do que era e tenho certeza que essas mudanças irão atrair as famílias moradoras do entorno e fazer com que elas próprias contribuam com a sua conservação em conjunto com a administração pública, atuando como fiscais”.