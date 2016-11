A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), anunciou nessa segunda-feira (21.11) que as obras de duplicação da avenida Filinto Muller, serão iniciadas no dia 02 de dezembro.

O governador do Estado, Pedro Taques (PSDB), anunciou que estará no lançamento da obra.

Vale lembrar que a obra será executada pela empresa Construtora Nhambiquaras, pelo valor global de R$ 23.153.854,94 milhões.

A obra está prevista para ser executada no prazo máximo de 720 dias, a contar do recebimento da ordem de serviço pela licitante vencedora. A vigência do contrato com o município será de 810 dias podendo ser prorrogado por igual período.

A via será duplicada por etapa. O primeiro trecho a ser duplicado corresponde a 4.700,00m- entre a rua João Norberto até à Rodovia dos Imigrantes.