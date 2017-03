Um grupo de moradores da região da rodovia Mario Andreazza, em Várzea Grande, denunciou nessa terça-feira (14.03), que várias casas do Residencial José Carlos Guimarães estão abandonadas e outras já foram vendidas, enquanto famílias aguardam ansiosamente para serem contempladas no programa federal Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo, Kalil Baracat, um grupo de moradores procurou a Secretaria para denunciar o abandono das moradias por parte de contemplados do programa federal, e também a comercialização de algumas residências.

“Eles vieram aqui denunciando várias casas no Residencial José Carlos Guimarães que estão abandonadas, e que outras, os moradores contemplados já venderam e não moram mais nos imóveis. Os atos são ilegais. Não podem ser realizados por contemplados do programa. Nós vamos averiguar in loco as denúncias, e se comprovadas encaminharemos os documentos necessários à Caixa Econômica Federal para seja tomada as devidas providências”, explicou Kalil.

Vale lembrar que as 980 residências do Residencial José Carlos Guimarães foram entregues em 2011. As moradias foram distribuídas para pessoas consideradas de baixa renda, com salário mensal de até R$ 1,6 mil.

Nessa faixa etária salarial, o governo Federal, por meio do programa l Minha Casa, Minha Vida, estabeleceu que os imóveis sejam vendidos após dez anos da aquisição , período previsto para a quitação das prestações subsidiadas. A medida é uma maneira de garantir que o programa alcance sua finalidade: atender pessoas de baixa renda, que jamais conseguiriam, de outra forma, ter casa própria.