Don Ferreira da Silva, 60 anos, morador do bairro Nova Várzea Grande, em Várzea Grande, divulgou um vídeo relatando que nessa quarta (01.03) morreu um macaco prego no quintal de sua casa, e que o fato pode estar relacionado com alguma doença, inclusive à febre amarela.

“Há cerca de 10 anos tem macaco que vem aqui no meu quintal. Moro um pouquinho abaixo do Pronto-Socorro, e na data de hoje morreu um macaco. Caiu de cima de um bambu. Acionei o Poder Público e nenhum teve competência para verificar o que aconteceu. E como tem a denúncia de febre amarela, essa peste que está matando a raça humana no Brasil, a gente fica desconfiado” relatou o morador em vídeo, que em poucos segundos foi amplamente compartilhado pelas redes sociais.

Segundo ele, após constatar a morte do animal o mesmo acionou a Vigilância Sanitária, Defesa Civil e até o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), mas nenhum dos órgãos foi até o local para averiguar a morte do animal.

“Não tenho material para fazer exame em macaco desses para saber de qual causa ele morreu. E como a gente mora aqui há muitos anos, aficamos assustados. Será que não é aquela peste (febre amarela) que está matando o povo em Minas? A quem recorrer? O Poder Público não funciona! De repente estamos vivendo em uma epidemia”, encerrou senhor Don Ferreira.

Outro Lado – Em entrevista ao VG Notícias, o superintendente de Vigilância em Saúde de Várzea Grande, Juliano da Silva Melo, disse que a Vigilância Sanitária não recebeu nenhuma ligação informando sobre a morte do macaco, e que soube do caso por meio da mídia.

Ele informou que agentes da Zoonoses e Vigilância Epidemiológica do município estiveram na manhã de hoje na residência do senhor Don Ferreira e recolheram o macaco morto para realizar uma autopsia do animal para descobrir as causas da morte.

“Morte de macaco temos com certa frequência na região de Várzea Grande, isso não quer dizer que seja fator de risco para febre amarela. Ele é um alerta ambiental. Quando se confirma um volume maior de morte de animais na mesma região, aí pode se cogitar uma morte por doença viral, até por febre amarela. Nesses casos de morte de apenas um animal, nós realizamos a coleta para fazer o teste, e monitorar. Por enquanto descartamos a morte por febre amarela. É uma morte isolada, vamos fazer uma autopsia do animal para descobrir o que causou a morte, e por enquanto vamos fazer o monitoramento desses macacos que residem naquele local”, declarou.

Além disso, Juliano afirmou que em Várzea Grande mais 90% da população já foi vacinada contra a febre amarela, o que segundo ele, reduz ainda mais a possibilidade dos moradores do município se contaminarem com o vírus.