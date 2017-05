VG Notícias prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), efetivou 96 servidores públicos municipais que estavam em estágio probatório, desde 2012.

De acordo com Portarias que circula nesta quinta-feira (18.05), no Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a democrata homologou o estágio probatório dos servidores aprovados no concurso público de 2011.

Segundo a publicação, foi verificada a aptidão e capacidade dos servidores mediante os critérios de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, durante o período de estágio probatório.

Conforme a portaria, o resultado final da avaliação de desempenho apontou que os servidores cumpriram todos os requisitos necessários sendo declarados estáveis nos quadros do funcionalismo público municipal.

