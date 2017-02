VG Notícias

A prefeita Lucimar Campos (DEM) assinou na tarde desta terça-feira (21.02) a ordem de serviço para construir 13 creches em Várzea Grande. A previsão é que as unidades educacionais sejam entregues no prazo de 10 meses.

Com investimento total de R$ 27 milhões, a Prefeitura irá construir creches nos bairros Vila Arthur, Maringá I, Milton Figueiredo, Novo Mato Grosso, Nova Ipê, Cidade de Deus, Novo Mundo, Residencial Gilson de Barros, Alameda Julio Müller, Residencial Ataíde Ferreira, São Matheus, Mapim e no Residencial Aurília Curvo.

As unidades educacionais serão destinadas ao atendimento de crianças de 0 até 4 anos de idade, tendo a capacidade de atender até 396 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 em período integral, conforme projeto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

“São 13 creches estamos lançando hoje que irá beneficiar quase cinco mil crianças. A construção dessas unidades educacionais é um marco para o município. Mas, queremos agilidade dos empreiteiros na conclusão dessas obras, para que possamos entregá-las no inicio de 2018”, declarou a prefeita na cerimônia de lançamento.

A gestora explicou que dos R$ 27 milhões que serão investidos, R$ 22 milhões são oriundos de recursos federais e restante R$ 5 milhões contrapartida da Prefeitura.

Segundo o secretário municipal de Educação, Sílvio Fidelis, as unidades educacionais atenderão uma grande demanda do ensino infantil e também ajudará a reduzir o déficit de crianças de 0 a 5 anos.

O secretário anunciou que será reformado escolas municipais, coberturas de quadra poliesportivas, e construção de escolas estaduais em parceria com o governo do Estado.

Empresas responsáveis pelas obras – A empresa Ayra Engenharia (com sede em Cuiabá), ficará responsável pela construção de oito creches, sendo elas nos bairros Vila Arthur (ao custo de R$ 1.912.829,08 milhão), Maringá I (no valor de R$ 1.989.111,03 milhão), Milton Figueiredo (1.989.111,03 milhão), Novo Mato Grosso (ao custo de R$ 2.089.912,99 milhões), e no Nova Ipê (no valor de R$ 1.912.829,08 milhão), Novo Mundo (ao custo de R$ 2.080.912,99 milhões), Residencial Gilson de Barros (no valor de R$ 2.080.912,99 milhões, e na Alameda Julio Müller (no valor de R$ 1.912.829,08 milhão).

A empresa Nortec Consultoria, com sede em Várzea Grande, de propriedade da esposa do diretor-presidente da Previvag, Juarez Toledo Pizza, construirá três unidades educacionais nos bairros Cidade de Deus (no valor de R$ 1.363.383,46 milhão), Residencial Ataíde Ferreira (no valor de R$ 1.927.228,01 milhão), e no São Matheus (ao custo de R$ 2.028.862,34 milhões).

Já a empresa Traço Arquitetura, com sede em Várzea Grande e de propriedade do arquiteto Iberê Borges Rondon, ficou com o menor lote no valor de R$ 3.871.260,50 milhões, irá construir creches no bairro Mapim e no Residencial Aurília Curvo – ambos pelo valor de R$ 1.935.630,25 cada.