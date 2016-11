Desativada desde 2012, na gestão do prefeito cassado de Várzea Grande, Walace Guimarães (PMDB), a Biblioteca Pública Professora Laurinda Coelho Pereira, no bairro Cristo Rei está abandonada e diversos livros estão apodrecendo no local.

Segundo denúncia encaminhada ao VG Notícias, a estrutura externa serve de abrigo para moradores de rua, já a interna, o que se vê são caixas e caixas de livros que poderiam ser aproveitados pela comunidade, sendo estragados.

Em maio deste ano, os moradores do bairro já haviam denunciado à reportagem o descaso com o local, que já chegou a contar com acervo com cerca de quatro mil livros, além de quatro terminais de computador com acesso a internet. Porém, o acervo encolheu e agora parte dos livros está inutilizável, além de dois computadores que foram roubados.

Outro lado – O secretário de Comunicação do município, Marcos Lemos, disse ao VG Notícias que a Prefeitura está aguardando a liberação do governo do Estado da emenda parlamentar, no valor de R$ 250 mil, do deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), que será utilizado para a reforma da biblioteca.

Segundo ele, a Prefeitura ainda deve realizar um estudo técnico para saber o quanto irá custar o valor total da obra.

“Já temos garantindo estes R$ 250 mil, o restante que falta a Prefeitura irá custear com recursos próprios. Após isso, será feito o processo licitatório para contratação, e posteriormente a execução da obra. Acreditamos que essa obra deve se iniciar somente em 2017”, declarou o gestor sem especificar uma data correta para o início da obra.