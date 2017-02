Reprodução

A Comissão de Licitação da Prefeitura de Várzea Grande suspendeu processo licitatório para construir rede de tratamento de esgoto em escolas municipais.

De acordo com o Ato de Suspensão do Tomada de Preços 01/2017, a suspensão ocorreu em razão de não haver tempo hábil por parte da Secretaria de Educação em responder as impugnações impetradas pela empresa São Jorge Construtora e Consultoria Ltda, com sede em Cuiabá.

Um dos questionamentos está relacionado ao serviço a serem executados no banheiro EMEB Honorato Pedroso de Barros (bairro Água Vermelha). “Questiona se a ligação saindo dos banheiros é nova ou será usada a existente”, diz trecho do questionamento.

Além disso, a empresa questiona ausência no edital de licitação de planilhas de pagamentos referente a serviços que serão executados nas unidades educacionais.

A equipe técnica da Secretaria de Educação deve analisar os questionamentos para depois caso ocorra necessidade, seja publicada as alterações no edital do Pregão.

Tomada de Preços 01/2017 – O certame é voltado para contratar empresa especializada em serviços de construção de rede de tratamento de esgoto (tanques sépticos, filtros anaeróbicos e sumidouros), para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Estimado em R$ 442.190,37 mil, o certame prevê a construção de tanques sépticos nas seguintes escolas: EMEB Honorato Pedroso de Barros (bairro Água Vermelha); EMEB Ednilson Francisco Kolling (bairro jardim Manaira); EMEB Manoel João de Arruda (bairro Figueirinha); EMEB Eunice César de Melo (bairro Pirineu); CMEI Manoel Rosa de Figueiredo (bairro Jardim Glória I); EMEB Dirce Leite (bairro Jardim Itororó) e na Secretaria Municipal de Educação.

Segundo o edital do certame, a licitação é necessária porque as escolas municipais citadas acima estão com problemas graves no sistema de tratamento de esgoto (fossas e caixas de gordura), sendo que esses recipientes estão transbordando no terreno das unidades escolares, e em alguns casos até mesmo nas ruas.

“Ocasionando maus cheiros e riscos de transmissões de doenças para as crianças que estão estudando ali, contaminação dos lençóis freáticos, assim como transtornos aos moradores vizinhos”, diz trecho extraído da licitação.