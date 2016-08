Reprodução

A Prefeitura de Várzea Grande considerou fracassado o processo licitatório direcionado a contratação de empresa de empresa para fornecimento de combustível para atender a frota de veículos e máquinas do município.

De acordo com o resultado do Pregão Eletrônico (061/2016), publicado no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) que circula nesta terça-feira (30.08), o certame foi declarado fracassado, tendo que em vista que todas as propostas apresentado pelas empresas interessadas terem sido desclassificadas, por erro no desconto ofertado pelas licitantes.

Assim o Setor de Licitação deve realizar nos próximos dias um novo certame voltado para a contratação da empresa. Com isso, a empresa Posto 10 Limitada continuará responsável pelo fornecimento de combustível.

A empresa recebe R$ 824.173,25 mil para continuar a fornecer combustível (Etanol Comum, Gasolina Comum e Óleo Diesel S10) em rede de postos credenciados, com a implantação e a operação de sistema informatizado e integrado, via internet, e tecnologia de pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético) visando á gestão de consumo de combustível, sem taxa de administração, para atender a frota de veículos e máquinas do município e demais veículos que venham a ser adquiridos, incorporados ou alugados.