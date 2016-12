Ilustração

A Prefeitura de Várzea Grande abriu licitação para contratar empresa voltada a locar veículos destinados a realizar o transporte escolar dos alunos da rede de ensino do município.

De acordo com o edital do Pregão Eletrônico 92/2016, será realizado no próximo dia 09 de janeiro, um processo licitatório na modalidade de Pregão, para registro de preços na forma eletrônica do tipo menor preço por item, para contratar empresa para locar van teto alto e ônibus ao município.

Conforme a publicação, a contratação é necessária porque a Secretaria Municipal de Educação não dispõe de veículos próprios suficientes para atender às demandas da pasta.

O edital aponta que a empresa vencedora irá locar 15 ônibus, modelo rural/urbano, e uma van exclusivamente para transporte de até quatro cadeirantes. O valor estimado para a locação dos veículos é de R$ 2.934.000.00 milhões.

Veja abaixo as rotas do transporte escolar que será realizado pela Prefeitura de Várzea Grande:

Rota 01 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Jacarandá/Garcia Neto/Dante de Oliveira Benedita Bernardina – Total de alunos atendidos: 165;

Rota 02 – Ônibus com 44 lugares – Atende as Escolas: Novo Mundo (Ubaldo Monteiro / Milton Figueiredo), Wilson Sodré / Benedita Bernardina - Total de alunos atendidos: 333;

Rota 03 – Ônibus com 60 lugares – Atende as Escolas: Novo Mundo (Ubaldo Monteiro / Milton Figueiredo), Wilson Sodré / Benedita Bernardina - Total de alunos atendidos: 333;

Rota 04 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Bom Sucesso / Novo Mato Grosso – Total de alunos atendidos: 168;

Rota 05 – Ônibus com 36 lugares - Atende a Escola: Tenente Abílio da Silva Moraes – Total de alunos atendidos: 130;

Rota 06 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Canelas (Terezinha de Jesus / Ângela Jardim Botelho) – Total de alunos atendidos: 180;

Rota 07 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Carrapicho/ C. Operário / Dunga Rodrigues / Manoel Correa de Almeida / Apolônio Frutuoso da Silva – Total de alunos atendidos: 94;

Rota 08 – Ônibus com 60 lugares - Atende as Escolas: Carrapicho/ C. Operário / Dunga Rodrigues / Manoel Correa de Almeida / Apolônio Frutuoso da Silva / Sarita Baracat – Total de alunos atendidos:294;

Rota 09 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Passagem da Conceição – Total de alunos atendidos: 200;

Rota 10 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Parque do Lago (José Mendes Martins / Tenente Waldemiro Bertúlio / Dunga Rodrigues / Sarita Baracat) – Total de alunos atendidos: 294;

Rota 11 – Ônibus com 44 lugares - Atende as Escolas: Bom Sucesso (Maria Barbosa Martins) – Total de alunos atendidos: 130;

Rota 12 – Ônibus com 36 lugares - Atende as Escolas: Pai André / Praia Grande / Novo Mato Grosso – Total de alunos atendidos: 200;

Rota 13 – Ônibus com 36 lugares - Atende as Escolas: Pai André / Praia Grande / Novo Mato Grosso – Total de alunos atendidos: 200;

Rota 14 – Ônibus com 36 lugares - Atende as Escolas: Formigueiro / Faustino Antônio da Silva / Meta / Fernando Leite de Campos – total de alunos atendidos: 120;

Rota 15 – Ônibus com 36 lugares - Atende as Escolas: Formigueiro / Faustino Antônio da Silva / Meta / Fernando Leite de Campos – total de alunos atendidos: 120;

Rota Alternativa – Van Teto Alto com 04 lugares mais acompanhantes - Atende alunos cadeirantes / pais / rota alternativa / residência dos alunos.