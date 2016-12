A Prefeitura de Várzea Grande abriu licitação para contratar uma empresa voltada a aquisição de cadeiras de rodas para atender as necessidades Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa de Várzea Grande (CRIDAC/VG).

De acordo com o edital do Pregão Eletrônico 90/2016, será realizado no próximo dia 06 de janeiro, um processo licitatório na modalidade de Pregão, para registro de preços na forma eletrônica do tipo menor preço por item, para aquisição de 200 cadeiras de rodas paraplégica infantil e adulta para atender as pessoas da unidade.

Segundo o edital, serão adquiridas 110 cadeiras de rodas paraplégicas modelo adulto com tolerância de até 100 kg; 90 cadeiras de rodas infantis com tolerância de até 50 kg; além de 10 cadeiras de rodas modelo adulto obeso com tolerância entre 120 a 160 kg.

Ainda segundo a publicação, o valor estimado pela aquisição das cadeiras de rodas é de R$ 662.324,00 mil.

Vale lembrar que o CRIDAC/VG fica localizado na rua Professora Isabel Pinto, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.