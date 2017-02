Uma moradora de Várzea Grande gravou um vídeo na madrugada desta terça-feira (07.02) que mostra o alagamento da ala da enfermaria I do Pronto-Socorro de Várzea Grande, durante chuva que caiu esta madrugada na cidade.

Nas imagens, a mulher que está acompanhando a sua avó, relata a água caindo do teto da unidade e alagando todo o quarto. É possível notar que água chegou a atingir os pacientes que estavam deitados em macas.

“Tudo alagado. Chovendo lá fora molhando os quartos. As pessoas tudo aqui dentro do quarto. Molhou a paciente. Toda molhada, e eu com minha avó cuidando para não molhar também”, diz a moradora no vídeo.

Indignada, a moradora diz: “Olha a situação, a gente não pode nem ficar no lugar, meu Deus do céu, estou toda molhada também. Olha só o leito de um hospital nessa situação".

No vídeo, as pessoas mostram preocupação com o risco de um curto circuito por causa da rede elétrica ter molhado. “Por isso que deu pipoco, chovendo aqui dentro. Não estoura como, em tempo de pegar fogo com a gente aqui dentro. Meu Deus do céu”.

Outro Lado – A assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde informou que está sendo reformado o telhado da unidade, e que não foi instalada uma calha para coletar a água da chuva, e por isso ocorreu o alagamento.

A Secretaria garantiu que os reparos no telhado já foram realizados nesta terça (07) para que novos episódios como este não voltem a acontecer no Pronto-Socorro.

Sobre o problema na rede elétrica, a assessoria explicou que ocorreu uma queda de energia em parte da unidade, mas que o problema também já foi solucionado.

Veja na íntegra a nota de esclarecimento

"Sobre o episódio de infiltração de água da chuva em uma das enfermarias do Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande na madrugada desta terça-feira (7), a direção da unidade esclarece que já adotou as medidas necessárias para solucionar o problema.

A infiltração atingiu a enfermaria 1 no corredor de observação, localizada numa ala do Pronto-Socorro que ainda não passou pela reforma geral que está em execução desde o ano passado e vai contemplar toda a unidade hospitalar.

No local onde a água adentrou a enfermaria, o telhado está sendo substituído e não houve tempo de instalar a calha para coletar a água da chuva o que ocasionou a infiltração. Os pacientes que estavam na enfermaria atingida foram remanejados e o local já passou por limpeza. Os reparos e instalação da calha já estão em andamento.

Durante a forte chuva na madrugada também houve queda de energia em parte do Pronto-Socorro provocada por um problema na rede externa (poste) envolvendo uma chave trifásica. Uma das fases caiu depois de uma descarga elétrica resultando no desligamento de parte da rede elétrica. A equipe de manutenção do Pronto-Socorro acionou a Energisa, concessionária dos serviços de energia, e o problema foi solucionado com o restabelecimento da energia.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) também foi acionado e abasteceu as caixas d’água do Pronto-Socorro evitando que faltasse água na unidade hospitalar.

A direção do Hospital e Pronto-Socorro informa ainda que os telhados de todas as alas estão sendo trocados na reforma, pois desde sua construção há 28 anos, o hospital nunca havia passado por uma ampla reforma que contemplasse toda a parte física e estrutural como está sendo feito.

Até o momento, já foram entregues totalmente reformadas as alas A, B e C, que juntas, dispõem de 95 leitos, além do novo espaço construído na parte lateral para abrigar os serviços de pronto-atendimento clínico e ambulatorial com capacidade para 14 leitos de observação e outros dois de atendimento de urgência e emergência. Os recursos investidos até agora somam R$ 2,3 milhões em obras e equipamentos adquiridos nos últimos 15 meses."