Festa de Nossa Senhora da Guia inicia nesta sexta-feira (03) em Várzea Grande

Inicia nesta sexta-feira (03.03), a tradicional Festa de Nossa Senhora da Guia, comemoração religiosa que completa 150 anos em 2017. A abertura do evento terá início às 4h30 da manhã, com uma procissão de penitência com saída da Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Centro. Os fiéis seguirão até a Igrejinha de Nossa Senhora da Guia, ao lado do Terminal André Maggi, para uma missa e, depois, o tradicional chá com bolo.

Padroeira de Várzea Grande, Nossa Senhora da Guia chegou a cidade em 1867, como um presente de uma imigrante portuguesa para uma família paraguaia que residia no município. A devoção a Santa envolveu toda a comunidade da época que, em 1890, iniciou um mutirão para construção da Igreja de Nossa Senhora da Guia. Com o passar dos anos, Várzea Grande deixou de ser um povoado e suas ruas e avenidas cresceram no entorno da igreja.

Desde então, as comemorações em homenagem a Nossa Senhora da Guia reúnem todos os anos multidões de diversas gerações entre os meses de março e maio. Como pede a tradição, a festa conta com um rei e uma rainha. Um deles nativo da região e outro, imigrante. Neste ano de 2017, o padre Acimar Magalhães, nascido em Várzea Grande representa o rei. Já a rainha é a professora paulista, Roseli de Fátima Trevisan, que nasceu em Birigui e há 28 anos reside na cidade industrial com a família.

De acordo o padre Acimar Magalhães, a Festa de Nossa Senhora da Guia tem uma importância histórica para a cidade. “É uma expressão cultural mato-grossense que tem atravessado séculos, demonstrando a força da religiosidade popular. A procissão de abertura é uma tradição que reúne centenas de famílias e toda a comunidade é convidada a partilhar conosco deste momento de comunhão e fé”, conta.