EMEB Lenine de Campos Póvoas

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, Sílvio Fidelis, assinou ordem de serviço para que a empresa Protege Sistema de Proteção Atmosférica Ltda, com sede em Cuiabá, realize manutenção em quatro escolas municipais.

De acordo com as ordens de serviço, publicado na edição desta sexta-feira (03.03) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), os serviços a serem realizados nas escolas serão de pinturas e revisão e troca de equipamento da parte elétrica, como troca fios e instalação de painel de comando.

Conforme a publicação, as escolas que receberão os serviços serão: EMEB Líbia da Costa Rondon no bairro 24 de Dezembro, EMEB Antônio Joaquim de Arruda no bairro Helio Ponce de Arruda, EMEB Lenine de Campos Póvoas no bairro Eliane Gomes, e EMEB Maria Pedroza de Miranda no bairro Parque Sabiá.

As obras devem iniciar deve iniciar nos próximos dias.