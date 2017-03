A prefeita Lucimar Campos (DEM) lançou na manhã desta segunda-feira (13.03), no Distrito de Limpo Grande, a primeira escola municipal da zona rural de Várzea Grande a ser integrada ao Programa E.T.A. – Escola em Tempo Ampliado. O projeto foi inserido na escola Euraide de Paula.

De acordo com Lucimar, os alunos da escola terão a oportunidade de fazer atividades extracurriculares, como teatro, artesanato e esporte, proporcionando uma melhor educação e um tempo maior das crianças nas unidades educacionais.

A democrata afirmou que o programa é apenas mais um dos investimentos da atual administração na Educação. “Estamos construindo escolas, 14 creches, reformando escolas entre outras ações na Educação. Queremos levar educação de qualidade para todos e para isso estamos investimento na estrutura das escolas, e nos profissionais também”, garantiu Lucimar.

O secretário de Educação de Várzea Grande, Silvio Fidélis, disse que o Programa E.T.A já atingiu quase 1 mil alunos da rede municipal, e que a meta é de que o programa possa atender 20 escolas urbanas e duas rurais até 2020.

“Hoje contamos com oito escolas urbanas no programa, e agora com essa temos uma rural. Nossa meta é estender esse programa para 20 escolas urbanas e duas rurais até 2020”, contou.

Ainda segundo ele, nas unidades educacionais inseridas no Programa E.T.A são desenvolvidas as seguintes atividades: prática esportiva, música, teatro, informática, artesanato (escola rural), aula de campo (escola rural) entre outras ações.