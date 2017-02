Reprodução empresário Antônio Roni de Liz

A Junta de Processos Administrativos da Secretaria de Meio Ambiente de Várzea Grande condenou o empresário Antônio Roni de Liz, proprietário da Gráfica de Liz e da empresa Penta Locações, ao pagamento de multa no valor R$ 100 mil pelo crime ambiental praticado no município.

Conforme a pasta, Roni realizou a degradação de área de preservação permanente em imóvel que faz divisa com o Parque Tanque do Fancho. Na época dos fatos, foi lavrado um ato de infração e aplicada uma multa de R$ 100 mil.

O empresário ingressou com recurso na Junta de Processos Administrativos da pasta por não concordar com a multa aplicada, porém, em reunião ordinária na última terça-feira (31.01) o pedido não foi acatado, mantendo-se o pagamento da multa.

O relator do processo, coordenador Edipson Morbeck, votou no sentido de Roni pagar a multa de R$ 100 mil, sendo que R$ 40 mil destinados à prestação de serviços ambientais por meio da disponibilização de 1.500 mudas de árvores, devidamente plantadas e cercadas, com grade de proteção, em ferro fundido, pintado com tinta anti-corrosiva, e o cercamento de área verde a ser escolhida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Já o restante, R$ 60 mil para ser depositado diretamente, na conta corrente do Fundo Municipal de Meio Ambiente para uso em ações ambientais.

Segundo a Secretaria, o empresário já foi notificado pessoalmente agora pela manhã da decisão, e também por meio de edital publicado no Jornal Oficial dos Municípios (AMM) que circula nesta sexta-feira (03.01).

Apesar da condenação, a pasta informou que Roni terá o prazo de 20 dias para recorrer do pagamento da multa junto ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). Após o recebimento do recurso, o Conselho terá um prazo de 10 dias para analisar e decidir sobre acatar ou não o pedido do empresário.

Caso o CONDEMA mantenha a decisão e Roni continue se recusando a pagar a multa, ele poderá recorrer da multa junto à Justiça Comum. Conforme a Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura só irá cobrar o pagamento da multa quando o processo estiver transitado e julgado.