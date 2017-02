conselheiro substituto do TCE, João Batista Camargo

Mais de R$ 1,3 milhão pode ter sido pago indevidamente à empresa Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda, pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG). A irregularidade foi apontada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), em relatório das Contas Anuais da Autarquia, referente ao exercício financeiro de 2015.

Conforme voto do conselheiro substituto do TCE/MT, João Batista Camargo, lido na manhã desta terça-feira (21.02), um dos pagamentos irregulares é na ordem de R$ 408 mil, decorrente do contrato 10/2010.

Segundo o TCE/MT, a quantia teria sido repassada à empresa sem a devida comprovação dos serviços prestados/executados, e da conferência de valores indicados pela planilha de medição elaborada pela empresa, sem a regular liquidação.

No relatório consta outro pagamento, no valor aproximado de R$ 914 mil para a Cosmotron, sem a conferência dos serviços executados e valores indicados nas planilhas de medição elaborada pela empresa. No documento a equipe técnica do TCE apontou que não houve subsídio suficiente para que o então diretor-presidente do DAE/VG, Zelandes Santiago, liberasse o pagamento à Cosmotron.

Consta ainda no relatório, pagamentos superiores ao praticado no mercado ou ao valor do contratado, em relação ao dimensionamento de hidrômetros e avaliação de cavaletes por parte da Cosmotron. O documento cita que foi pago o valor de R$ 46,04 por cavaletes, sendo que o valor previsto no contrato era de R$ 41,00.

Diante das irregularidades, João Batista Camargo recomendou a realização de Tomada de Contas Especiais no contrato entre o DAE/VG e a empresa Cosmotron Construtora, Saneamento e Tecnologia Ltda.

Vale lembrar que a empresa foi contrata em maio de 2010 pelo DAE/VG para executar serviços técnicos especializados de gerenciamento e operação de ações comerciais para autarquia municipal.

Na época da assinatura do contrato, o valor global era de R$ 30 milhões com vigência para 60 meses.

O DAE paga em torno de R$ 250 mil mensal à empresa - após apresentação de planilha com medição e atestado pelo DAE/VG.

Contas do DAE/VG – O julgamento das Contas Anuais do DAE/VG exercício de 2015 foi adiado pelo TCE depois de pedido de vistas da conselheira substituta, Jaqueline Jacobsen Marques.

A autarquia foi administrada em 2015 por Zelandes Santiago, e Eduardo Vizotto. Zelandes responde por atos referentes ao período de janeiro a 10 de maio de 2015.

Vizotto responde pelo período de 11 de maio de 2015 - data que assumiu o comando do DAE/VG, a 31 de dezembro de 2015.