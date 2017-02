VG Notícias UPA do Ipase

A empresa Presto Serviços e Conservação Ltda, com sede em Cuiabá, que presta serviço de limpeza na UPA do Ipase, foi declarada inidônea pela Prefeitura de Várzea Grande no final de dezembro de 2016, e está proibida de celebrar contrato com a Administração Pública pelo prazo de cinco anos.

Com isso, o município não poderá realizar qualquer aditivo contratual com a empresa, contratada por meio de adesão a ata de registro de preços 001/2016, decorrente do Pregão Presencial n°001/2015 oriunda da Prefeitura de Cuiabá. Vale destacar, que o prazo contratual encerra em julho deste ano, ou seja, o município terá que escolher nova empresa para dar continuidade aos serviços, seja por meio de licitação, seja por adesão. O valor global do contrato é de R$ 538.248,60 mil.

De acordo com o relatório da assessoria jurídica da Secretaria de Administração do município, a empresa apresentou atestado de capacidade técnica supostamente falso durante o processo licitatório da Prefeitura Municipal, na modalidade Pregão Presencial 06/2015. O certame (que foi cancelado) tinha objeto à contratação de empresa para realização de limpeza urbana do município.

Conforme o relatório, a Presto apresentou durante a habilitação do processo, um atestado de capacidade técnica do Condomínio Beira Rio, em Cuiabá. Porém, a empresa não tinha contrato com o Condomínio.

O processo cita que a empresa MTM Construtora era quem tinha contrato com Condomínio Beira Rio, e que a MTM apenas subcontratou a Presto para executar serviços no conjunto habitacional, mesmo assim, a Presto apresentou atestado de capacidade técnica do Condomínio.

Segundo o relatório, o pregoeiro da Prefeitura de Várzea Grande foi até o conjunto habitacional para realizar diligência “in loco” para conferir o trabalho executado pela Presto, no entanto, os responsáveis do Condomínio não deixaram o mesmo entrar porque a empresa não tinha contrato direto para prestação de serviços.

A Presto ainda apresentou o atestado de capacidade técnica do Condomínio Beira Rio em duas licitações da limpeza urbana, mas com metragens diferentes.

Além disso, segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA/MT), o número registro do ART do engenheiro não estava registrado na entidade para a obra do atestado apresentado do Condomínio Beira Rio, mas para uma outra obra (obra não revelada), não sendo assim reconhecido o registro pelo CREA/MT.

Diante dos fatos narrados, o processo foi julgado pela Prefeitura de Várzea Grande pela inidoneidade da empresa não podendo contratar com a Administração Pública pelo prazo de cinco anos.

“Que a empresa que Presto Serviços e Conservação Ltda, fique impedida de licitar e contratar com a União, Estrados, Distrito Federal ou Municípios, devendo ser descredenciada no Sicaf ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º desta Lei n° 10.520/2002 pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, por ter apresentado atestado de capacidade técnica com vício de fraude no processo licitatório na modalidade Pregão Presencial 06/2015 nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, com aplicação da penalidade no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e artigo 87°, V da Lei n° 8.666/1993”, diz trecho do julgamento.

No entanto, segundo a assessora jurídica da Secretaria de Administração, Mayara Maria da Silva, a empresa Presto Serviços e Conservação recorreu administrativamente para tentar reverter a decisão.

“A empresa apresentou recurso. O recurso a competência de análise e da prefeita, e ele se encontra no gabinete dela”, explicou a servidora.

Contrato com o município - A empresa Presto Serviços e Conservação foi contratada pela Prefeitura Municipal em 18 de julho de 2016, para prestar serviços de limpeza, desinfecção hospitalar, conservação predial, higiene, jardinagem, desinsetização e desratização (controle de pragas), coleta de lixo, com a disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos adequados à execução dos serviços, no período de 12 meses, para atender a necessidade Unidade de Pronto Atendimento de Várzea Grande (UPA do Ipase).

Outro Lado – A reportagem do VG Notícias entrou em contato com a empresa Presto Serviços para falar sobre o caso. A assessoria jurídica da empresa informou que não poderia falar sobre o assunto, e que pessoa responsável seria o gerente (nome não revelado) da Presto, porém, ele não estava no local.

A assessoria disse que comunicaria o gerente sobre o caso para posteriormente entrar em contato com o VG Notícias, no entanto, até o fechamento da matéria não houve retorno.