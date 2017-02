presidente da FIEMT, empresário Jandir Milan

A empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda, com sede em Cuiabá, venceu processo licitatório da Prefeitura de Várzea Grande para fornecer licença de direito de uso de software integrado de gestão pública do município.

De acordo com aviso de homologação e adjudicação do Pregão Eletrônico 80/2016, publicado na edição desta quinta-feira (23.02) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a empresa irá realizar fornecimento de licença de direito de uso de software integrado de gestão pública, com suporte técnico e manutenção, incluindo a implantação, a migração de dados, a customização, a parametrização e treinamento.

Para execução do serviço, pelo período de 12 meses, a Ábaco Tecnologia irá receber R$ 1.638.000,00 milhão, o que representa um valor mensal de R$ 136.500,00 mil.

A empresa Ábaco Tecnologia de Informática é de propriedade do presidente da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), Jandir Milan.

Licitação – A Prefeitura de Várzea Grande realizou o Pregão Eletrônico 80/2016 para implantação de ferramentas de tecnologia que permitam a gestão integrada de todas as áreas de atuação da Prefeitura, abrangendo as áreas financeira, orçamentária, tributária, administrativa, dentre outras.

“Visando atender às necessidades de serviços e de modernização da administração pública atendendo os setores de Contabilidade Pública, Planejamento (PPA, LDO e LOA), Recursos humanos e folha de pagamento, Compras e Licitações, Patrimônio, Controle de Almoxarifado, Controle de Frotas, Procuradoria Jurídica e Fiscal, Controle Tributário incluindo Nota Fiscal eletrônica e livro Eletrônico, Portal de Transparência, e Lei de acesso às informações sendo preferencialmente web”, dizem trechos extraídos do edital do certame.