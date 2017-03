VG Notícias

A empresa Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda, com sede em Cuiabá, foi vencedora de processo licitatório da Prefeitura de Várzea Grande, para prestar serviço de translado de pacientes do Pronto-Socorro Municipal.

De acordo com o ato de homologação do Pregão Eletrônico 01/2017, a empresa irá prestar os serviços ininterruptos de translado de pacientes via suporte avançado, para suprir as necessidades do Pronto-Socorro Municipal.

Conforme a publicação, a Qualycare prestará o serviço pelo prazo de 12 meses cujo valor global é de R$ 322.499,00 mil.

Segundo registro empresarial, a Qualycare tem como sócios: Luciano Correa Ribeiro (sócio administrador) e Prox Participações LTDA – pertencentes a Luciano Correa Ribeiro e Marcus Antônio Godoy.

Os sócios citados acima são proprietários da empresa Sociedade Mato-Grossense de Assistência em Medicina Interna Ltda, que foi contratada em janeiro deste ano, por quase R$ 10 milhões, para prestar serviços médicos no Pronto-Socorro de Várzea Grande e na Unidade de Pronto Atendimento do bairro Ipase (UPA – Ipase).