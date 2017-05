Kalil Baracat Contemplados recebem chaves do residencial São Benedito, mas reclama da demora

Os comtemplados do Residencial São Benedito estão reunidos desde a noite dessa terça-feira (16.05), em protesto pela demora na entrega das chaves casas. Apesar da revolta, não houve invasão das casas e nem confronto com a Polícia. A informação foi confirmada pela Guarda Municipal que foram encaminhados para o local junto com a Polícia Militar.

“A polícia esteve no local, o pessoal realmente estava acampado lá, estava tudo tranquilo, mas não houve tentativa de invasão não, o ato foi pacífico”, garantiu a GM.

De acordo com a denúncia ao , famílias dormiram ao lado do residencial, com o contrato em mãos, mas não receberam as chaves da Construtora Aurora, que havia sido prometida ser entregue na presença do ministro das Cidades, na última segunda-feira (15.05), data do aniversário de Várzea Grande. A Polícia e a Guarda teriam sido acionadas pela Construtora que estava com receio de invasão.

Segundo a GM, nesta quarta-feira (17.05) será encaminhada novamente uma guarnição no local para garantir a segurança no Residencial.

Ao o secretário de Habitação e Desenvolvimento Econômico, Kalil Baracat disse que os trâmites a partir de agora é com o Banco do Brasil. Segundo ele, o que era competência do município já foi feito.

“Os comtemplados deverão ainda passar pelo processo de vistorias agendados de acordo com cronograma marcado pelo Banco do Brasil, financiadora responsável por este residencial. Mas a entrega já está ocorrendo. Eles precisam ter paciência, porque não tem outro jeito. O Banco precisa vistoriar antes de assinar o contrato é para garantia dos próprios contemplados”, explicou Kalil Baracat.

Questionado sobre a entrega simbólica na última segunda-feira (15), o secretário disse que é uma exigência do Ministério das Cidades fazer a inauguração das casas.