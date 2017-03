Indignados com a falta de segurança, professores e funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) "São Domingos Sávio", localizado no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, realizam protesto nesta quarta-feira (08.03) para cobrar das autoridades públicas o policiamento na região da unidade escolar.

De acordo com informações do presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Várzea Grande (Sintep/VG), Gilmar Soares, a unidade é alvo constante dos assaltantes, sendo que vários objetos e equipamentos já foram levados do local pelos criminosos.

Além disso, segundo Gilmar, na última ação, ocorrida na manhã desta terça-feira (07.03) os assaltantes ameaçaram os funcionários da unidade de ensino. “Os bandidos ameaçaram retornar para acabar com todos que aqui (na CMEI) estiverem”, relatou o presidente do Sintep/VG.

Conforme Gilmar, os funcionários estão com medo e estão evitando falar sobre o caso. Revoltados com a situação, os servidores da unidade e pais dos alunos irão realizar nesta quarta (08), a partir das 06h30, um ato de protesto em frente da CMEI, para cobrar segurança.

No entanto, vale destacar, que a reportagem do VG Notícias entrou em contato com o 25° Batalhão de Polícia Militar do Cristo Rei, responsável pelas ocorrências policiais da região, e segundo a corporação, até o momento a unidade não recebeu nenhum comunicado de roubo ou invasão na CMEI São Domingos Sávio.

Outro Lado – O secretário de Comunicação do município, Marcos Lemos, disse em entrevista ao VG Notícias que a Prefeitura tem conhecimento sobre o caso e já está tomando as devidas providências para tentar solucioná-lo.

“Segurança Pública é problema do Estado. Mas, nós já estamos tomando providências para tentar resolver o problema. Iremos contratar um vigia para atuar na unidade, vamos pedir para que a Guarda Municipal auxilie na segurança da CMEI, como também vamos comunicar o Estado para que unidades de policiamento realizem rondas ostensivas na região da unidade. Vamos adotar todas as medidas para que eles não sejam mais alvos de criminosos”, disse Lemos.