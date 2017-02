VG Notícias Associação “A Força do Povo”

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande (SMECEL) instaurou Tomada de Contas Especial para apurar possíveis irregularidades e dano causado ao erário municipal, referente ao valor repassado à Associação “A Força do Povo” durante a gestão do ex-prefeito Murilo Domingos (PR).

A Tomada de Contas foi determinada pela Controladoria Geral do Município. A Comissão terá 60 dias para investigar o convênio 026/2010 assinado entre o município e a entidade, no valor de R$ 108 mil. O convênio foi assinado em junho de 2010 pelo então secretário de Educação da época, Wilton Coelho (PR).

No termo de convênio constava uma cooperação técnica entre a Prefeitura Municipal e a Associação “A Força do Povo” no desenvolvimento em conjunto de projetos, programas e trabalhos em comum de caráter educacional e cultural.

O convênio teve vigência de 12 meses, com início em 09 de julho de 2010 e término em 09 de julho de 2011.

Vale lembrar que Associação “A Força do Povo” já foi acusada de ter se beneficiado com repasses de recursos públicos da Prefeitura de Várzea Grande, na gestão de Murilo Domingos entre 2009 a 2011, sem prestar os serviços estabelecidos nos convênios firmados com o município.