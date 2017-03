Reprodução escola abandonada no bairro Cabo Michel

Duas construtoras de Cuiabá foram vencedoras do processo licitatório da Prefeitura de Várzea Grande para concluir obra de uma escola no bairro Cabo Michel, que foi iniciada em 2014, e que atualmente se encontra abandonada.

De acordo com o resultado da Tomada de Preços 02/2017, publicado na edição de hoje do Jornal Oficial dos Municípios (AMM), a empresa CAG Engenharia e Construções, cujo nome fantasia é “Ariel Engenharia”, venceu o maior lote do certame no valor de R$ 755.926,92 mil.

A empresa deve finalizar serviços remanescente da obra, sendo estas (execução de piso, fixação de portas e janelas, pintura em geral, aplicação de revestimento, colocação de vidros, prateleiras e bancadas em granito etc), construção do passeio público (calçada), muro de fechamento, revestido e pintado com gradil e portão de acesso, rampa de acesso para escola com corrimão, sistema de tratamento de esgoto, cisterna, paisagismos com fornecimento, plantio de grama e plantas.

Já a empresa WN Construções, com sede em Cuiabá, ficou com sede lote no valor de R$ 50.630,97 para realizar a construção da rede elétrica em tensão primária 13.8KV e implantação do posto de transformação de 75 KVA para alimentar as instalações elétricas da escola.

Apesar do resultado da licitação, as construtoras da Capital ainda não foram homologadas como vencedoras do certame, e as empresas que participaram da licitação podem apresentar recursos no prazo de até cinco dias.

Vale lembrar que os serviços, segundo consta no edital, deverão ser realizados no prazo de 90 dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado por igual período. O prazo de vigência do contrato será de seis meses, que se iniciará a partir da data da sua assinatura e da consequente emissão de ordem de execução dos serviços.