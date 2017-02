Secom/VG

Com a promessa de gerar 300 empregos diretos e até 900 postos de trabalho indiretos, a Construtora e Incorporadora Rodobens anunciou investimento de R$ 80 milhões em Várzea Grande, por meio da edificação de 650 casas de padrão alto e médio, na região do Parque Tecnológico em Várzea Grande – conhecida como “Chapéu do Sol”.

Conforme assessoria da Prefeitura municipal, o projeto ainda está em fase inicial e tem previsão de ser edificado ao longo de cinco anos.

Ainda, segundo a assessoria, o projeto foi apresentado à prefeita Lucimar Campos (DEM), que destacou a contribuição da empresa para com o município.

“Será uma relação de troca. Ao mesmo tempo em que irão usufruir do desenvolvimento que o complexo universitário e tecnológico vai trazer para Mato Grosso, para Várzea Grande e para o Chapéu do Sol, a empresa também trará sua contribuição, já que como vimos aqui no projeto, há a preocupação com a mobilidade urbana, com a construção de grandes avenidas de acesso e áreas de lazer. Haverá uma grande mutualidade” disse.

Já o secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos (DEM), ressaltou que todos os grandes e bons investimentos são bem-vindos, mas que precisam ter seu impacto avaliado e dimensionado.

De acordo com o secretário, o município prepara a atualização do Plano Diretor, o novo zoneamento para o replanejamento de Várzea Grande, para que a ocupação do solo possa ser feita de forma responsável, com segurança jurídica e ambiental.

“A proposta da Rodobens será analisada e vamos fazer por essa proposta e por todas as outras boas propostas que futuramente vierem, uma força-tarefa, para que haja viabilidade e agilidade, passando assim a atender a população, a cidade e o Estado” destacou Jaime Campos.

Na primeira fase do condomínio, segundo explicou o diretor-presidente da Rodobens, Mauro Meinberg, as casas terão valores a partir de R$ 200 mil.

Ele explicou que o mercado apontou demanda por projetos de três dormitórios e por isso, a Rodobens está fazendo essa adequação. “Outro diferencial que vamos levar ao Chapéu do Sol será o tamanho da área construída, sairemos de uma média de projetos existentes já em Cuiabá e Várzea Grande de 50 m², para 70 m² e 80 m², sempre mantendo o conceito de condomínios fechados, com segurança e clube de lazer para a família. O projeto completo para a região prevê ainda outras fases divididas entre construções de casas bem como entregas de lotes urbanizados” garantiu.