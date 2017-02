As fortes e recentes chuvas que atingem várias regiões de Várzea Grande, fizeram com que a coordenadoria da Defesa Civil iniciasse ação de monitoramento nos 13 córregos que cortam o município.

De acordo com a Defesa Civil, o objetivo é emitir alerta as comunidades próximas a estes córregos em decorrência a possíveis alagamentos, em uma ação preventiva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), a previsão climática para os próximos 13 dias do mês de fevereiro indica chuvas na categoria acima do normal para Mato Grosso.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, major Edno Barbosa os córregos estão localizados em áreas baixas e em áreas de várzeas, o que em volumes expressivos de chuvas os alagamentos são inevitáveis.

”A Defesa Civil Municipal está em Estado de Alerta. Porém, não há registro de nenhum caso de famílias desabrigadas ou desalojadas no município devido ao período chuvoso. O monitorando é necessário na defesa da população. Nossos técnicos vêm realizando trabalho in loco e contínuo nessas regiões, para evitar transtornos e recomendações de atenção especial, para não ocorrer acidentes devido ao tempo instável. As recomendações são de proteção a saúde, vida e integridade física e os cuidados que as áreas alagadas podem causar acidentes graves, no caso de terrenos acidentados, fiação elétrica exposta, entre outros. Em caso de alagamento a moradia será interditada. A equipe técnica mantém também contato com a Defesa Civil do Estado que monitora o Rio Cuiabá”, explica o coordenador.

Os córregos que estão sendo monitorados são: Córrego do Jacaré (região da lagoa do jacaré, próximo ao bairro Parque do Lago), Córrego do Traíra (bairro Jardim Paula II), Córrego do Piçarrão (bairro Capela do Piçarrão), Córrego General (bairro Jardim dos Estados), Córrego Onça (bairro Mapim), Córrego Pirineu (bairro Pirineu), Córrego Água Limpa (bairro Água Limpa), Córrego Formigueiro (bairro Formigueiro), Córrego Hélio Ponce (bairro Hélio Ponce), Córrego Alameda (bairro Alameda), Córrego da Manga (bairro da Manga), e ainda os córregos Santa Clara e Feb.

A Defesa Civil informa que em caso de emergência, os números 0800 646 31 90 e 153 devem ser acionados pela população.