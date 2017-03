VG Notícias

Visando atender mais de mil crianças em Várzea Grande, o governador Pedro Taques (PSDB) inaugurou nesta segunda-feira (13.03), a Escola Estadual Dante Martins de Oliveira, localizada no bairro José Carlos Guimarães região da rodovia Mario Andreazza.

De acordo com o diretor da escola, Fernando Roberto da Silva Pedrozo, a antiga sede da escola, situada no bairro Solaris do Tarumã, o prédio era alugado e não tinha condições adequadas para atender com qualidade os mais de mil alunos matriculados na unidade de ensino.

“Nós estamos em prédio que não ofereciam condições, agora estamos em um que oferece todas as condições necessárias para que possamos oferecer educação de qualidade aos nossos alunos. Não tínhamos quadra de esporte, biblioteca, salas de laboratório. Nessa nova teremos tudo isso. Os alunos serão atendidos em salas refrigeradas e com ótimo espaço”, declarou Fernando.

O secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, informou que foram investidos R$ 4.664.796,22 milhões na construção da nova unidade educacional que visa atender alunos de 06 até 14 anos, e também o EJA (jovens e adultos no período noturno).

“Essa obra faz parte do programa Pró-escolas, o maior programa de recuperação e de investimento no setor da Educação. Somente aqui em Várzea Grande iremos investir mais R$ 20 milhões na construção de três escolas estaduais em parceria com a Prefeitura, e também dois Centro Integrado Ensino e Comunidade (CIEC), sendo que um será aqui na região do Residencial Jacarandá”, anunciou o gestor.

A prefeita Lucimar Campos (DEM), que esteve presente na inauguração, declarou que a unidade educacional era uma reivindicação dos moradores do José Carlos Guimarães, que segundo ela, ganharam as residências no conjunto habitacional, mas sem escola, posto de saúde e outros serviços.

“Os antigos gestores concederam a entrega da casa a esses moradores, mas sem nada, como uma escola. Eles tinham uma escola e um prédio alugado, e agora terão uma escola espaçosa e de qualidade. O governo do Estado, assim como nós da Prefeitura, estamos trabalhando com o compromisso de modificar a realidade da população, e isso que estamos fazendo”, declarou.

O governador do Estado, Pedro Taques, disse que a escola não é nada mais do que compromisso firmado pela sua gestão que é “levar educação de qualidade para todos os cidadãos, com escolas modernas”. O gestor revelou que serão reconstruídas mais de 70 escolas em todo Estado, como também a construção de 30 novas unidades.

Na inauguração da escola, Taques entregou 1.500 jogos de uniformes escolares para os alunos da escola Dante Martins de Oliveira.