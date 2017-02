VG Notícias secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos (DEM)

A prefeita Lucimar Campos (DEM) assina na próxima terça-feira (21.02) ordem de serviço para construir 13 creches em Várzea Grande. A informação é do secretário municipal de Assuntos Estratégicos, Jaime Campos (DEM).

“As obras da construção dessas unidades começam na terça (21). Serão 13 creches, com investimento de mais de R$ 25 milhões. Isso irá acabar com as filas nas creches. As mães agora terão muito mais locais para colocarem seus filhos, e inclusive, pode ser até mais perto de suas casas, dependendo do local onde moram”, declarou Jaime.

Com investimento total de R$ 25.159.182,58 milhões, a administração municipal irá construir creches nos bairros Vila Arthur, Maringá I, Milton Figueiredo, Novo Mato Grosso, Nova Ipê, Cidade de Deus, Novo Mundo, Residencial Gilson de Barros, Alameda Julio Müller, Residencial Ataíde Ferreira, São Matheus, Mapim e no Residencial Aurília Curvo.

As unidades educacionais serão destinadas ao atendimento de crianças de 0 até 4 anos de idade, tendo a capacidade de atender até 396 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 em período integral, conforme projeto do FNDE.

As creches serão construídas no prazo de 10 meses conforme cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo prazo a mobilização, desmobilização e a execução das obras e serviços propriamente ditos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O prazo de vigência do contrato da empresa vencedora do certame será de 12 meses, que se iniciará a partir da assinatura e emissão de ordem de execução dos serviços.

Empresas responsáveis pelas obras – A empresa Ayra Engenharia (com sede em Cuiabá), ficará responsável pela construção de oito creches, sendo elas nos bairros Vila Arthur (ao custo de R$ 1.912.829,08 milhão), Maringá I (no valor de R$ 1.989.111,03 milhão), Milton Figueiredo (1.989.111,03 milhão), Novo Mato Grosso (ao custo de R$ 2.089.912,99 milhões), e no Nova Ipê (no valor de R$ 1.912.829,08 milhão), Novo Mundo (ao custo de R$ 2.080.912,99 milhões), Residencial Gilson de Barros (no valor de R$ 2.080.912,99 milhões, e na Alameda Julio Müller (no valor de R$ 1.912.829,08 milhão).

A empresa Nortec Consultoria, com sede em Várzea Grande, de propriedade da esposa do diretor-presidente da Previvag, Juarez Toledo Pizza, construirá três unidades educacionais nos bairros Cidade de Deus (no valor de R$ 1.363.383,46 milhão), Residencial Ataíde Ferreira (no valor de R$ 1.927.228,01 milhão), e no São Matheus (ao custo de R$ 2.028.862,34 milhões).

Já a empresa Traço Arquitetura, com sede em Várzea Grande e de propriedade do arquiteto Iberê Borges Rondon, ficou com o menor lote no valor de R$ 3.871.260,50 milhões, irá construir creches no bairro Mapim e no Residencial Aurília Curvo – ambos pelo valor de R$ 1.935.630,25 cada.