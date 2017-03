Ilustração

As empresas Construpel Comércio e Serviços para Construção e Reta Projetos e Construções, devem receber nos próximos dias a ordem de serviço da Prefeitura de Várzea Grande para construir coberturas de quadras escolares no município. A adjudicação e homologação da Concorrência Pública foi publicada na edição de sexta-feira (03.03) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM).

O investimento do município será de R$ 1.305.007,88 milhão, na execução de obras de coberturas de quadras escolares pequenas e construção de quadra poliesportiva na cidade.

De acordo com resultado da Concorrência Pública 06/2016, a Construpel Comércio e Serviços, com sede no Distrito de Engordador em Várzea Grande, irá construir quadra poliesportiva com vestiário na escola municipal Lenine de Campos Póvoas no bairro Eliane Gomes, na região do Grande Cristo Rei. Para executar o serviço, a empresa irá receber R$ 758.815,66 mil.

O prazo para construção da quadra poliesportiva com vestiário, conforme o edital, é de nove meses, contados a partir da ordem de serviço.

A empresa Reta Projetos e Construções, com sede em Cuiabá, irá executar pelo valor total de R$ 546.192,22 mil, obras de coberturas de quadra das escolas Emanuel Benedito de Arruda, localizada no bairro Santa Maria; e da Profª Maria das Graças Pinto, localizada no bairro Jardim Gloria II. O valor de cada obra ficará na quantia de R$ 273.096,11 mil.

Segundo o edital de licitação, a previsão é que as obras de coberturas das quadras escolares sejam executadas em cinco meses, contados a partir da ordem de serviço.