As empresas Ayra Engenharia e Construções, Nortec Consultoria Engenharia e Traço Arquitetura, devem receber nos próximos dias a ordem de serviço da Prefeitura de Várzea Grande para construírem sete creches no município. A adjudicação e homologação da Concorrência Pública foi publicada na edição desta quarta-feira (08.02) do Jornal Oficial dos Municípios (AMM).

O investimento do município será de R$ 13.902.005,91 milhões, e irá contemplar os bairros Novo Mundo, Residencial Gilson de Barros, Alameda Julio Müller, Residencial Ataíde Ferreira, São Matheus, Mapim e no Residencial Aurília Curvo.

As unidades educacionais serão destinadas ao atendimento de crianças de 0 até 4 anos de idade, tendo a capacidade de atender até 396 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 em período integral, conforme projeto do FNDE.

As creches serão construídas no prazo de 10 meses conforme cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo prazo a mobilização, desmobilização e a execução das obras e serviços propriamente ditos, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O prazo de vigência do contrato da empresa vencedora do certame será de 12 meses, que se iniciará a partir da assinatura e emissão de ordem de execução dos serviços.

Empresas vencedoras – De acordo com o resultado de julgamento de proposta de preços Concorrência Pública 09/2016, a empresa Ayra Engenharia (com sede em Cuiabá), ficará responsável pela construção de creches nos bairros Novo Mundo (ao custo de R$ 2.080.912,99 milhões), Residencial Gilson de Barros (no valor de R$ 2.080.912,99 milhões, e na Alameda Julio Müller (no valor de R$ 1.912.829,08 milhão).

A empresa Nortec Consultoria, com sede em Várzea Grande, de propriedade da esposa do diretor-presidente da Previvag, Juarez Toledo Pizza, construirá unidades educacionais nos bairros Residencial Ataíde Ferreira (no valor de R$ 1.927.228,01), e no São Matheus (ao custo de R$ 2.028.862,34 milhões).

Já a empresa Traço Arquitetura, com sede em Várzea Grande e de propriedade do arquiteto Iberê Borges Rondon, ficou com o menor lote no valor de R$ 3.871.260,50 milhões, para construir creches no bairro Mapim e no Residencial Aurília Curvo – ambos pelo valor de R$ 1.935.630,25 cada.