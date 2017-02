A secretaria Municipal de Saúde implanta o Programa Terceiro Turno, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) de Várzea Grande. O novo expediente entra em vigor e a unidade estará aberta das 18h às 21 horas de segunda a quinta-feira. Com isso, os pacientes que trabalham durante o dia agora têm acesso ao serviço neste novo expediente e manter o tratamento de maneira ininterrupta e também participar das atividades ofertadas na unidade que integra a Coordenadoria de Saúde Mental do Município.

O atendimento já realizado no CAPS AD das 7h às 17h de segunda a sexta-feira permanece. Hoje são cerca de 190 pacientes em tratamento nesta unidade de saúde. Com o terceiro turno de atendimento, implementado neste mês de fevereiro, a expectativa é que esse número de pacientes aumente, uma vez que muitos começam o tratamento mas abandonam por falta de tempo sem conseguir dispensa no trabalho, relata André Elias Cruz Antunes, profissional integrante da equipe interdisciplinar da unidade.

“Os usuários do SUS desta unidade são pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas gerando prejuízos e transtornos na vida pessoal, no convívio social e até no ambiente de trabalho. O abandono no tratamento levou as equipes de Saúde a implantar o novo turno. O Terceiro Turno humaniza o atendimento, diminui o tempo de espera, desafoga a fila no Hospital e Pronto-Socorro bem como na UPA do Ipase. É um avanço muito grande no atendimento a este segmento de ofertar serviço de saúde mental aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e obter resultados positivos nos tratamentos”, destaca o psicólogo André Antunes.

A equipe interdisciplinar é composta por psicólogo, assistentes sociais, enfermeiro, técnicos de enfermagem, farmacêutico, médico clínico-geral, médico psiquiatra e arteterapeuta. Na unidade, os profissionais trabalham com a estratégia de redução de danos à saúde e danos sociais, bem como na reinserção social agregada a promover qualidade de vida a estes pacientes.

“Aqui no CAPS trabalhamos com as portas abertas, todo e qualquer paciente, independente de classe social, que nos procuram recebem atendimento. A equipe faz o primeiro acolhimento, ouve o paciente,no relato dos problemas e anseios. A partir daí o esquema de tratamento será feito com base nas necessidades e particularidades de cada paciente”, explica.

Também é ofertado na unidade terapia na formação de grupos terapêuticos, cujos encontros ocorrem diariamente. No CAPS AD os grupos terapêuticos são: psicótico, operativo, de artes, de educação em saúde, de inclusão digital e grupo de mulheres. O da família é voltado para os familiares dos pacientes que participam de terapia em grupo e atividades de artesanato.

“Cada grupo tem uma finalidade diferente para oferecer ao paciente, cujos propósitos são o de reposicionar e reinserir no contexto social e familiar. Através dessas atividades ele é orientado como se posicionar novamente no ambiente familiar, no trabalho, no meio de amigos”, pontua o psicólogo André Antunes.

O atendimento no CAPS AD também inclui visitas domiciliares, e atividades externas como passeios em museus, exposições e praças. Na Rede de Serviços na Atenção Psicossocial, Várzea Grande conta ainda com um CAPS Infantil e o CAPS 2 que atende pessoas com transtornos mentais. Nessas unidades, o horário de funcionamento é das 7h às 17 horas.